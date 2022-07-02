Что случилось этой ночью: суббота, 2 июля

Блокировка 70 иностранных судов со стороны Украины, прекращение участия России в ряде соглашений Совета Европы, объявление США о новом пакете военной помощи Украине

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Военные РФ сообщили о блокировке Киевом 70 иностранных судов в шести портах. При этом вооруженные силы РФ создали необходимые условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров.

- Россия прекратила участие в ряде соглашений Совета Европы. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

- Пентагон объявил о пакете дополнительной военной помощи для Украины на $820 млн. По данным СМИ, речь идет, в частности, о поставках боеприпасов для РСЗО HIMARS, снарядов для 155-мм артиллерии, четырех РЛС контрбатарейной борьбы и двух ЗРК NASAMS.

- НРД и Мосбиржа обратятся в ЕС за разрешением на использование заблокированных активов. С этой целью создана экспертная группа для поиска решений по освобождению средств депонентов, не находящихся под ограничениями.

- Аэродром "Левашово" в Ленинградской области открыли для международных полетов. В распоряжении Правительства РФ также говорится об установлении воздушного грузопассажирского многостороннего пункта пропуска через границу России.