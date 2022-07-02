Медиамагнат Руперт Мердок разведется в четвертый раз
Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Модель Джерри Холл подала на развод с медиамагнатом, предпринимателем Рупертом Мердоком, сообщает "Би-би-си".
В заявлении причиной развода указаны "неразрешимые противоречия".
Холл и Мердок были женаты шесть лет. Для 91-летнего миллиардера это будет уже четвертый развод.
66-летняя Джерри Холл ранее долгое время встречалась с вокалистом Rolling Stones Миком Джаггером.
Модель в своем заявлении также требует выплаты алиментов.