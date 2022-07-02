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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:44

Медиамагнат Руперт Мердок разведется в четвертый раз

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Модель Джерри Холл подала на развод с медиамагнатом, предпринимателем Рупертом Мердоком, сообщает "Би-би-си".

В заявлении причиной развода указаны "неразрешимые противоречия".

Холл и Мердок были женаты шесть лет. Для 91-летнего миллиардера это будет уже четвертый развод.

66-летняя Джерри Холл ранее долгое время встречалась с вокалистом Rolling Stones Миком Джаггером.

Модель в своем заявлении также требует выплаты алиментов.

Руперт Мердок
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