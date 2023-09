Руперт Мердок отойдет от руководства Fox Corp. и News Corp.

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Медиамагнат Руперт Мердок в ноябре 2023 года покинет посты председателя советов директоров контролируемых им корпораций Fox Corp. и News Corp., сообщает CNBC со ссылкой на пресс-релизы обеих компаний.

Предполагается, что в ноябре 92-летний предприниматель займет в обеих корпорациях должности почетного председателя. На руководящих постах его сменит его 52-летний сын Лахлан Мердок, который станет единоличным председателем News Corp и СЕО и исполнительным председателем Fox Corp.

В письме сотрудникам Руперт Мердок отметил, что обе корпорации стабильны, как и его собственное здоровье, и пообещал продолжить участвовать в работе обеих, но уже в другой роли. Он также обратил внимание, что в настоящее время борьба за свободу слова и свободу мнения обострилась, как никогда раньше.

Лахлан Мердок выпустил отдельное заявление, в котором отметил успешность 70-летней карьеры отца в медиабизнесе.

Мердок в 1952 году унаследовал медиаактивы отца, когда ему самому был 21 год. За несколько десятилетий он построил медиаимперию, которая охватила Австралию, Великобританию и США. В 1979 году он основал News Corporation. В 2012 году в результате реорганизации появились новые медиахолдинги - News Corp. и 21st Century Fox. В 2019 году компания The Walt Disney Company приобрела 21st Century Fox, в результате чего образовалась Fox Corporation.

В 1969 году Мердок приобрел британскую популистскую газету News of the World, основанную в 1843 году, превратил ее в таблоид и закрыл в июле 2011 года на фоне скандала: выяснилось, что журналисты издания прослушивали голосовые сообщения телефонов героев своих репортажей.

CNBC отмечает, что отставка Мердока произойдет за год до президентских выборов в США, и напоминает, что News Corp. принадлежит влиятельная газета The Wall Street Journal, тогда как в структуру корпорации Fox входят склоняющиеся к консерватизму телеканалы Fox News и Fox Business. Сейчас Мердоку также принадлежат британские газеты The Sun и The Times, австралийские The Daily Telegraph, Herald Sun и Australian, американская New York Post, издательство HarperCollins.