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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:44

В Тбилиси активисты вышли на акцию против проходящей в городе недели ЛГБТ-сообщества

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Более тысячи активистов и членов радикальной грузинской общественной организации "Альт-инфо" проводят в субботу в Тбилиси массовую акцию у главного офиса правящей партии "Грузинская мечта", они протестуют против проходящей с разрешения властей недели членов ЛГБТ-сообщества.

Как передает корреспондент "Интерфакса", акция проходит без инцидентов. Ее участники сожгли флаг ЛГБТ-сообщества, заявив журналистам, что Запад требует от Грузии признания ЛГБТ-сообщества и "власти покорно выполняют это требование".

Накануне полицейские задержали 26 членов "Альт-инфо" в парке "Мтацминда" при попытке ворваться в здание, где проводилось мероприятие ЛГБТ-сообщества.

Организация "Альт-инфо" была создана более года назад. Она пропагандирует антизападные взгляды и требует от властей объявления нейтралитета Грузии. "Альт-инфо" выступает как против действующих властей Грузии, так и против всей грузинской оппозиции, которая утверждает, что эта организация финансируется из России.

Грузия Тбилиси ЛГБТ
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