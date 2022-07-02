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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:53

В Тбилиси задержаны около 20 участников анти-ЛГБТ акции протеста

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Полиция задержала в Тбилиси 17 участников акции, выступавших против проведения в грузинской столице мероприятий ЛГБТ-сообщества, сообщили журналистам в МВД Грузии.

Как отметили в ведомстве, задержанные отказывались подчиняться законным требованиям полиции.

В субботу в Тбилиси прошла акция протеста против проведения так называемой недели ЛГБТ-сообщества.

Грузинские СМИ сообщили, что в акции приняли участие члены радикальной грузинской общественной организации "Альт-инфо". Участники сожгли флаг Евросоюза перед зданием представительства ЕС в Тбилиси. При этом они держали флаги Грузии и скандировали "Да здравствует Грузия!".

В беседе с журналистами протестующие заявили, что требуют ЕС принять грузинский народ таким, какой он есть, если Евросоюз действительно заинтересован в дружбе с Грузией.

Грузия Тбилиси
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