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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:07

Кадыров заявил о входе союзных войск в центр Лисичанска

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Подразделения союзных войск находятся в центре Лисичанска, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Лисичанск наш! Союзные подразделения уже в центре города!" - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Ранее в субботу Кадыров, а также представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщили о полном окружении Лисичанска и блокировании украинских подразделений, находящихся в городе.

В настоящее время, сообщил Кадыров в субботу днем, идет зачистка города от украинских подразделений, а также минно-взрывных устройств.

"Наши бойцы применяют новые техники штурма городских кварталов, что дает отличные результаты", - добавил глава Чечни.

Хроника 24 февраля – 02 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Лисичанск ЛНР Рамзан Кадыров
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