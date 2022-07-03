Минобороны России сообщило об окружении города Лисичанск

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска и блокировали украинскую группировку.

"В очередном "котле" полностью заблокирована украинская группировка войск", - сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В результате успешных наступательных действий войска группировки "Центр" под командованием генерал-полковника Александра Лапина овладели населенными пунктами Верхнекаменка, Золотаревка, Белогоровка, вышли к реке Северский Донец и совместно с южной группировкой войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска", - сказал он.

Как сообщил Конашенков, "российские войска и подразделения Луганской народной республики ведут бои внутри Лисичанска, завершая разгром окруженного противника".

По его словам, в течение субботы в окрестностях Лисичанска взяты под контроль населенные пункты Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.

Как отметил представитель Минобороны РФ, "только за последние двое суток в данном районе сдались в плен 38 украинских военнослужащих, большую часть которых составляют местные жители, насильно мобилизованные в ряды ВСУ".