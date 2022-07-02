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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:07

Премьер Финляндии приняла участие в 80-тысячном ЛГБТ-параде в Хельсинки

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В столице Финляндии в субботу прошел масштабный ЛГБТ-парад Helsinki Pride, посвященный равноправию и защите прав меньшинств.

Как сообщают организаторы шествия, Helsinki Pride проходил в этом году под патронажем супруги президента Йенни Хаукио и был первым после длительного перерыва, обусловленного антиковидными ограничениями.

По данным полиции, в нем приняли участие до 80 тыс. человек, демонстрация прошла спокойно и мирно.

В шествии также приняла участие премьер-министр Финляндии Санна Марин. "Мы празднуем равенство. Я стараюсь участвовать в мероприятиях Pride каждый год. Сегодня структуры общества по-прежнему ставят людей в неравное положение", - заявила Марин порталу телерадиовещания Yle.

Она пообещала, что осенью правительство передаст в парламент законопроект о трансгендерах Trans Act. "Мы представим закон о трансгендерах в парламент в осеннем семестре", - сказала Марин. По ее словам, законопроект ранее не рассматривался, так как во время пандемии коронавируса у министерства социальных дел и здравоохранения была высокая нагрузка.

Согласно правительственной программе, закон о трансгендерах - это закон о подтверждении пола на основе самоопределения половой принадлежности.

Финляндия
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