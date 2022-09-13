Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

В Белграде запретили гей-парад

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - МВД Сербии во вторник на основании закона об общественных выступлениях и в соответствии с конституцией страны решило запретить шествие участников белградского "Европрайда-2022", намеченного на 17 сентября, информирует сербский телеканал РТС.

РТС отмечает, что при принятии решения о возможности организации шествия звучали мнения о том, что "этот марш может оказаться небезопасным как для самих участников, так и для других жителей сербской столицы".

"Я призываю всех уважать закон и свои личные и политические интересы и не создавать угроз ни для своей безопасности, ни для безопасности других", - прокомментировал решение глава МВД Сербии Александр Вулин.

Европрайд - это европейское международное мероприятие длительностью около двух недель, которое ежегодно проводится в разных городах Европы. В 2022 году оно должно было пройти в Белграде.

Сербия Белград
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

В Молдавии отменили гей-парад

Новости

Иран с 2023 года будет участвовать в саммите ШОС как полноправный член организации

Иран с 2023 года будет участвовать в саммите ШОС как полноправный член организации

Путин в Самарканде выступит на саммите ШОС и проведет ряд двусторонних встреч

Карл III впервые прибыл в Белфаст в качестве короля

Карл III впервые прибыл в Белфаст в качестве короля

Объем депозитов в банках США во II квартале упал на рекордные $370 млрд

Объем депозитов в банках США во II квартале упал на рекордные $370 млрд

Папа римский прибыл в Казахстан

На похороны Елизаветы II не позвали Россию, Белоруссию и Мьянму

На похороны Елизаветы II не позвали Россию, Белоруссию и Мьянму

В Казахстане рассмотрят поправку о возвращении столице прежнего названия

В Казахстане рассмотрят поправку о возвращении столице прежнего названия

Франция созовет СБ ООН по ситуации на армяно-азербайджанской границе

Дипломатическое противостояние

Лавров получил американскую визу для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Лавров получил американскую визу для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о массированных ударах по подразделениям ВСУ на всех направлениях

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });