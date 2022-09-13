В Белграде запретили гей-парад

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - МВД Сербии во вторник на основании закона об общественных выступлениях и в соответствии с конституцией страны решило запретить шествие участников белградского "Европрайда-2022", намеченного на 17 сентября, информирует сербский телеканал РТС.

РТС отмечает, что при принятии решения о возможности организации шествия звучали мнения о том, что "этот марш может оказаться небезопасным как для самих участников, так и для других жителей сербской столицы".

"Я призываю всех уважать закон и свои личные и политические интересы и не создавать угроз ни для своей безопасности, ни для безопасности других", - прокомментировал решение глава МВД Сербии Александр Вулин.

Европрайд - это европейское международное мероприятие длительностью около двух недель, которое ежегодно проводится в разных городах Европы. В 2022 году оно должно было пройти в Белграде.