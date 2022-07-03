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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

В НАТО существуют разногласия по путям урегулирования украинского конфликта

В НАТО существуют разногласия по путям урегулирования украинского конфликта
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Мадриде
Фото: AP/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Состоявшийся в конце июня саммит НАТО декларировал единство в вопросе отношения к России, которая в связи с ситуацией вокруг Украины была названа "самой серьезной угрозой безопасности"; в то же время, как пишет британская The Sunday Times, по путям урегулирования украинского конфликта страны разделились на три лагеря.

По оценкам издания, внутри НАТО образовались три группы стран, которые оно называет "ястребами", "голубями" и "страусами".

К "ястребам" газета относит те страны, которые выступают за то, чтобы "по России был нанесен такой удар, после которого она впредь не сможет представлять угрозу для своих соседей". Кроме того, по мнению "ястребов", НАТО должно сделать все возможное "для возвращения Донбасса и Крыма под контроль Украины", а также "создать условия для смены власти в России".

К этой категории, считает The Sunday Times, относятся граничащие с Россией страны, в частности, Польша.

"Голубями" издание называет страны, выступающие за скорейшее прекращение боевых действий на Украине даже за счет территориальных уступок с украинской стороны. В частности, они согласились бы на отвод российских войск на позиции до 24 февраля, а также признали бы нынешний статус Крыма, ДНР и ЛНР.

В этом контексте газета цитирует неназванного чиновника из одной из скандинавских стран, заявившего, что "такая сделка была бы несправедливой, но она практична".

В категорию "страусов" газета записала государства, которые, формально поддерживая документы альянса, ищут пути наименьшего сопротивления и концентрируются на своих внутренних проблемах. К ним, по мнению The Sunday Times, относятся, в частности, страны Южной Европы.

НАТО Украина
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