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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:31

Жилые дома повреждены в Мелитополе в результате ночного обстрела

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины обстреляли ночью Мелитополь, повреждены жилые дома, сообщили "Интерфаксу" во временной администрации Запорожской области.

"Расцениваем удар ВСУ как акт возмездия за мирную жизнь, которой живет население освобожденных территорий Запорожской области. Пострадавших нет. Проверяются объекты городской инфраструктуры", - сказал собеседник агентства.

Член главного совета временной администрации региона Владимир Рогов написал в своем телеграм-канале, что ВСУ дважды за ночь нанесли удары по городу из РСЗО большой дальности.

2 июля под Мелитополем был обстрелян поезд с продовольствием, шедший из Крыма.

Мелитополь - второй по численности населения город в Запорожье и самый крупный на подконтрольной РФ части области. Он стал временной столицей региона.

Хроника 24 февраля – 03 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Мелитополь
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