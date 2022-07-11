В МВД сообщили о попытке покушения на главу района в Запорожской области

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Попытка покушения на главу временной администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту совершена в ночь на понедельник, сообщил заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.

"Сегодня ночью украинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. К счастью, он не пострадал и продолжает трудовую деятельность, несмотря на угрозы с украинской стороны", - написал Селиванов в своем телеграм-канале в понедельник.

По его словам, на месте преступления продолжаются оперативно-следственные действия.

Член главного совета временной администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнил в своем телеграм-канале, что преступник ликвидирован. "Диверсантом было обстреляно домовладение чиновника, после чего он попытался скрыться в лесистой местности в пригороде Мелитополя. В результате проведенных мероприятий преступник был обнаружен. При задержании оказал вооруженное сопротивление. Ответным огнем получил ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. Сейчас Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.