Российские средства ПВО сбили два украинских самолета Су-25
Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило об уничтожении российскими средствами ПВО двух украинских самолетов Су-25 в Харьковской и Николаевской областях.
"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Дибровное Харьковской области и Квитнево Николаевской области", - заявил официальный представитель министерства Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.
По его словам, также были сбиты десять украинских беспилотников в ДНР, Харьковской и Запорожской областях.
Кроме того, Конашенков заявил о перехвате восьми реактивных снарядов, в том числе четырех снарядов системы залпового огня "Химарс" в ЛНР, Харьковской области и в районе Донецка.