Российские средства ПВО сбили два украинских самолета Су-25

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило об уничтожении российскими средствами ПВО двух украинских самолетов Су-25 в Харьковской и Николаевской областях.

"Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Дибровное Харьковской области и Квитнево Николаевской области", - заявил официальный представитель министерства Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

По его словам, также были сбиты десять украинских беспилотников в ДНР, Харьковской и Запорожской областях.

Кроме того, Конашенков заявил о перехвате восьми реактивных снарядов, в том числе четырех снарядов системы залпового огня "Химарс" в ЛНР, Харьковской области и в районе Донецка.