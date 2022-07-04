Белоруссия в условиях санкций собралась увеличить экспорт в РФ на $4 млрд

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Белоруссия из-за санкционных ограничений намерена переориентировать свои экспортные потоки, увеличить поставки в Россию не менее чем на $4 млрд, заявил вице-премьер республики Юрий Назаров.

"Стоит задача – те рынки, с которых нас выдавили, – европейский, украинский, другие - нам надо переориентировать почти $16 млрд экспорта", - сказал Назаров в интервью телеканалу "Беларусь 1", фрагмент которого опубликовала пресс-служба белорусского правительства.

"Поэтому ниша – добавить в Российскую Федерацию около $4 млрд, а, может, и больше. Ведь этот объем высвобождается на российском рынке с уходом некоторых западных или большинства западных производителей. Поэтому, я считаю, это вполне реальная задача, которую надо выполнить", - отметил вице-премьер.

Кроме того, он сообщил, что белорусское министерство промышленности предложило российским партнерам 11 импортозамещающих проектов, среди которых создание литейного производства.

"На сегодняшний день у нас 11 проектов, мы направили перечень за подписью министра промышленности в Минпромторг Российской Федерации. Проекты нацелены не просто на то, чтобы создать производства в Республике Беларусь. Это импортозамещающие проекты для Союзного государства. То есть это проекты, которые будут территориально расположены здесь, но работать они будут и на Республику Беларусь, и на субъекты Российской Федерации", - сказал Назаров.

Например, БАТЭ (ОАО "БАТЭ" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты" - ИФ) успешно работает с "КАМАЗом", в прошлом году поставил продукции на 121 млн российских рублей, отметил вице-премьер.

"В этом году мы удвоим поставки на конвейер. Да, ушли с этого конвейера западные производители, мы эту нишу занимаем. Но чтобы еще добавить, надо модернизировать некоторые техпроцессы", - сказал Назаров.

"Есть и глобальные проекты – литейное производство. Да, сегодня это узкое место. Мы сегодня предложили российской стороне реализовать проект литейки, мы определились с площадкой. Мы понимаем объемы производства. Сейчас идет очень активный поиск альтернатив европейским технологиям. Мы посмотрим партнеров в Китае, в Юго-восточной Азии, и мы построим здесь литейное производство, которое закроет потребности не только МТЗ, наших машиностроителей и российских, таких, как "КАМАЗ"", - сообщил Назаров.

Смысл реализации этих интеграционных проектов в том, чтобы белорусские и российские предприятия четко специализировались в своей сфере, не конкурировали, а дополняли друг друга, подчеркнул белорусский вице-премьер.

Он также отметил, что несмотря на санкционное давление, ведущие белорусские промышленные предприятия демонстрируют уверенный рост производства. "Минпром сработал с плюсом, мы приросли почти на 10%. И очень важно, что наши холдинги, а в основном они все санкционные, - "БелАЗ", "МАЗ", они сработали с еще большим плюсом. "БелАЗ" по полугодию, мы ждем, что прирост по производству составит более 150%. Причем продукция не на склад ставится, не залеживается на складах, в очередь потребители выстраиваются. "БелАвтоМАЗ" - почти 116%. Подчеркиваю, это два предприятия, которые первыми попали в санкционный список в прошлом году. Неплохо сработал "Гомсельмаш", темп роста 138%, Минского тракторного завода – почти 133%", - сказал Назаров, отметив, что продукция востребована российскими регионами.

"На все заявки мы смотрим уже с настороженностью. Как их удовлетворить. Потому что производство невозможно по щелчку пальцев раскрутить за месяц-два. (. . .) Трудности заставляют нас выйти из привычного, размеренного ритма, который был последние годы. Думать, заниматься, мобилизовать кадры", - сказал он.

По данным Национального статистического комитета Белоруссии, в 2021 году Россия оставалась главным экспортным рынком Белоруссии. Белоруссия в 2021 году увеличила экспорт в РФ на 24,6% - до $16,392 млрд. Импорт из России в республику составил $23,7 млрд.

В целом Белоруссия в 2021 году увеличила экспорт товаров и услуг на 32,5% по сравнению с 2020 годом – до $49,261 млрд.