Минский тракторный завод рассчитывает занять до 70% российского рынка

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Минский тракторный завод (МТЗ) рассчитывает увеличить долю на российском рынке до 70%, сообщил "БелТА" генеральный директор предприятия Виталий Вовк.

Сейчас, по его словам, доля МТЗ на российском рынке превышает 60%.

"Мы хотим быть представлены не только в сельском хозяйстве, но и в коммунальной сфере, лесном хозяйстве, - продолжил он. - Сегодня мы все больше расширяем свое присутствие (в РФ - ИФ). Уверен, что к концу года выйдем на цифру не менее 16 тысяч тракторов".

Общий объем производства тракторной техники МТЗ в первом полугодии составил 24 тысячи единиц, по итогам текущего года планируется произвести более 50 тысяч, добавил Вовк.

Основным рынком сбыта для МТЗ является Россия, на втором месте Казахстан, ранее третьим по объему поставок рынком была Украина.

Минский тракторный завод - один из крупнейших в СНГ производителей тракторов и сельскохозяйственной техники. Он был создан в 1946 году, акционирован в 2013 году, 100% уставного капитала находится в госсобственности. В августе 2014 года создан МТЗ-Холдинг, в который помимо МТЗ (управляющая компания) входят еще 9 предприятий.