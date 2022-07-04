Володин заявил, что базы НАТО в Финляндии и Швеции поставят эти страны под удар

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Размещение баз НАТО в Финляндии и Швеции поставит под удар жителей тех городов, где расположится военная инфраструктура, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура", - написал Володин в своем телеграм-канале в понедельник.

Он отметил, что "в случае начала боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника".

В этой связи Володин назвал ошибочным мнение мэра Лаппеэнранты в Финляндии, который предложил в городе разместить базу НАТО, чтобы создать чувство безопасности.

29 июня на саммите руководство НАТО решило пригласить в состав альянса Швецию и Финляндию. Ожидается, что после получения приглашения присоединиться к альянсу стороны должны будут согласовать условия вступления. Швеция и Финляндия станут членами НАТО, когда парламенты всех стран, входящих в альянс, ратифицируют это решение.