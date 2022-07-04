В Брюсселе завершились переговоры о вступлении Финляндии в НАТО
Протокол о присоединении страны к альянсу может быть подписан 5 июля
Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Брюсселе в понедельник завершились переговоры о вступлении Финляндии в НАТО, сообщило информагентство STT.
Ожидается, что протокол о присоединении будет подписан во вторник, 5 июля. После этого Финляндия станет членом-наблюдателем в Североатлантическом альянсе, отмечает STT.
На переговорах были рассмотрены обязательства, связанные с членством в НАТО и Североатлантическим договором.
Финляндию на переговорах представляла делегация во главе с министром иностранных дел Пеккой Хаависто.
Он же будет присутствовать во вторник при подписании протокола о вступлении Финляндии в НАТО, церемония пройдет в штаб-квартире альянса.