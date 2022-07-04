Глава Mitsui OSK Lines заявил, что Япония продолжит покупать российский СПГ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Японии придется продолжить импорт сжиженного природного газа из России ввиду резкого роста цен на энергоносители и ограниченных перспектив перезапуска атомных электростанций, пишет Financial Times.

Президент и главный исполнительный директор Mitsui OSK Lines Такеши Хасимото заявил, что у страны нет жизнеспособных альтернатив российскому СПГ, который она покупает относительно дешево в рамках долгосрочных контрактов.

"Мы не можем использовать много АЭС, поэтому баланс спроса и предложения в электроэнергетике довольно жесткий, - сказал он в интервью FT. - Сейчас спотовый рынок как СПГ, так и угля достаточно дорогой. Это одна из причин, почему Япония так не хочет прекращать импорт СПГ из России".

Хасимото сказал, что MOL планирует продолжать обслуживание японских покупателей газа, таких как Tokyo Gas и Jera, за счет импорта из РФ. "Поскольку японским покупателям нужен СПГ с "Сахалина-2", мы определенно сделаем все возможное, чтобы продолжить наше обычное обслуживание, независимо от национальной политики России", - сказал он.

Флот MOL насчитывает около 700 судов, включая сухогрузы, нефтяные танкеры, автовозы и контейнеровозы. Он играет ключевую роль в экспорте российского СПГ, доставляя топливо из Северной Сибири к потребителям с помощью специальных ледоколов.

До аварии на АЭС "Фукусима" в 2011 году Япония производила около 30% электричества за счет атомной энергии, но в последние годы этот показатель упал значительно ниже 10%. Страна теперь больше полагается на ископаемое топливо для удовлетворения своих энергетических потребностей. На долю российского СПГ приходится около 10% импорта газа.

Правительство Японии на прошлой неделе призвало жителей и предприятия в районе Токио экономить электричество, чтобы предотвратить его отключения. Энергосистема страны испытывает проблемы из-за очень жаркой погоды. Кроме того, в выходные крупнейшая генерирующая компания Jera из-за пожара отключила блок мощностью 500 МВт на электростанции Тиба недалеко от Токио.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о безвозмездной передаче имущества компании Sakhalin Energy, оператора проекта "Сахалин-2", вновь создаваемой российской компании.

В России регистрируется ООО, которому переходят все права и обязанности Sakhalin Energy, которая реализовывала проект на условиях соглашения о разделе продукции. Ее имущество подлежит незамедлительной передаче в собственность РФ с одновременным переходом в безвозмездное пользование на срок СРП новому ООО.

Контрольная доля в капитале нового ООО, эквивалентная 50% плюс одной акции в Sakhalin Energy, будет принадлежать ООО "Газпром Сахалин холдинг". Оставшиеся подлежат передаче другим совладельцам пропорционально их долям (сейчас это британско-голландская Shell – 27,5% минус 1 акция, японские Mitsui – 12,5% и Mitsubishi – 10%). В течение месяца иностранные компании должны согласиться на пропорциональное получение долей в новом российском ООО, а пока они будут находиться на его балансе.