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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

В НАТО сменили командующего Объединенными вооруженными силами альянса в Европе

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Американский генерал Тод Уолтерс в понедельник официально передал командование Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе своему соотечественнику генералу Кристоферу Каволи.

Официальная церемония передачи полномочий проходит в бельгийском городе Монс. На ней присутствует генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Каволи приступает к выполнению новых обязанностей с понедельника.

Уолтерс командовал силами НАТО в Европе с мая 2019 года.

Кристофер Каволи родился в Германии, значительную часть детства провел в Италии.

В 1987 году он окончил Принстонский университет, где изучал биологию. Его дипломная работа была посвящена изучению червей. В этом же году он решил начать военную карьеру и был зачислен на службу в пехоту, с 1988 года он служил в итальянском городе Виченца. Затем он прошел обучение в подразделении американских ВС, специализирующемся на военно-политических операциях.

После этого он получил степень магистра в Йельском университете, где его программа сосредоточивалась на России и Восточной Европе. В 1999 году его назначают руководителем операций 10-й горнопехотной дивизии США. В разное время занимал различные высокопоставленные командные должности, в частности, возглавлял управление стратегической политики и планирования Объединенного штаба по российскому направлению.

Каволи, помимо английского, говорит на французском, итальянском и русском. Он женат, у пары двое сыновей. Теперь ему предстоит реализовывать на практике принятые на политическом уровне решения по усилению НАТО в Европе, в частности – на восточном фланге.

НАТО США Кристофер Каволи
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