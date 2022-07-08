В НАТО заявили, что ситуация на Украине не несет непосредственной угрозы Западным Балканам

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Ситуация на Украине на данный момент не угрожает странам Западных Балкан, заявил в четверг заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.

"Этот высокопоставленный представитель НАТО в четверг заявил, что Западные Балканы не сталкиваются с непосредственной угрозой в результате конфликта на Украине", - сообщает Associated Press (AP).

Он также сказал, что страны Западных Балкан представляют стратегический интерес для НАТО.

"У нас есть стратегический интерес в Западных Балканах. Я хочу дать надежду всем жителям Западных Балкан, которые в итоге окажутся в европейской и евроатлантической семье", - отметил он.

Из стран региона членами НАТО являются Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония.