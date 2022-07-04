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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Германия отзовет 59 тысяч электромобилей Tesla в мире из-за ошибки в ПО

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Федеральное автотранспортное ведомство Германии (KBA) отзывает 59 тысяч электромобилей американской Tesla Inc по всему миру из-за ошибки в системе автоматического экстренного вызова (eCall).

Недостатки в программном обеспечении отзываемых автомобилей приводят к отказу системы автоматического eCall, говорится в сообщении KBA. Под отзыв подпадают электрокары модели Y и 3.

В Германии расположен завод Tesla по производству как электромобилей, так и аккумуляторов для них. Электрокары с так называемой "Гигафабрики" идут в основном на продажу по всей Европе.

Новая отзывная кампания добавляет проблем Tesla, глава которой Илон Маск ранее заявил, что заводы компании в Германии и Техасе представляют собой "гигантские печи для денег". Кроме того, Маск ранее сообщил, что Tesla планирует сократить 10% сотрудников из-за ухудшающейся макроэкономической ситуации.

Ранее стало известно, что компания сократила поставки автомобилей во втором квартале на 18% по сравнению с предыдущими тремя месяцами – до 254 695.

Германия Tesla
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