Tesla во II квартале уменьшила поставки автомобилей на 18%

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Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla сократил поставки во втором квартале на 18% по сравнению с предыдущими тремя месяцами – до 254 695, сообщается в пресс-релизе компании.

В том числе поставки Model S и Model X составили 16 162, Model 3 и Model Y – 238 533.

Негативными факторами стали сохраняющиеся проблемы в глобальных цепочках поставок и приостановка работы предприятий компании в Китае из-за пандемии COVID-19.

В прошедшем квартале Tesla выпустила 258,58 тыс. автомобилей. При этом в сообщении отмечается, что производство в июне достигло месячного максимума за историю компании.

Финансовую отчетность за первый квартал Tesla планирует опубликовать 20 июля.

Котировки акций автопроизводителя с начала текущего года упали на 35,5%, в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite потерял около 29%.