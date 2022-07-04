Российский ЗАГС начал работу в Мелитополе

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Российский ЗАГС начал в понедельник работать в Мелитополе Запорожской области, сообщается на сайте Министерства юстиции РФ.

"Начал свою работу отдел ЗАГС в городе Мелитополе. В отдел можно обратиться для регистрации рождения, заключения и расторжения браков, а также по другим вопросам, связанным с государственной регистрацией актов гражданского состояния в соответствии с российским законодательством", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за получением большинства таких услуг могут обратиться, в том числе лица, которые еще не оформили гражданство России.

"Дополнительно возможно получить повторные свидетельства российского образца, в случае если первичная регистрация была произведена в Мелитополе или Мелитопольском районе и соответствующие документы были утрачены. Указанные документы необходимы, в том числе для обращения за получением мер социальной поддержки, предусмотренных российским законодательством", - отметили в Минюсте.

28 июня российский отдел ЗАГС заработал в Херсоне. За прошедшую неделю для оформления документов туда обратились более 350 человек.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации, а Запорожская - частично.