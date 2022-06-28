Российский ЗАГС начал работу в Херсоне

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Российский ЗАГС начал во вторник работать в Херсоне, большинство услуг будут доступны жителям без российского гражданства, сообщается на сайте министерства юстиции РФ.

С 28 июня жители Херсонской области могут обратиться в него для государственной регистрации рождения, заключения и расторжения брака, смерти и других актов гражданского состояния.

Заявители смогут получить свидетельства о регистрации российского образца. При этом за получением большинства таких услуг могут обратиться в том числе лица, которые еще не оформили гражданство России. Эти документы необходимы, в частности, для обращения за получением мер социальной поддержки, предусмотренных российским законодательством.

В дальнейшем планируется увеличение количества отделов ЗАГС, добавили в Минюсте.

Замглавы временной администрации Херсонской области Екатерина Губарева написала в своем телеграм-канале, что первые новобрачные уже получили свидетельство о браке российского образца.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил.