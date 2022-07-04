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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Большой адронный коллайдер запустят с рекордной энергией после трехлетнего перерыва

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Новый период сбора данных для экспериментов на самом мощном в мире ускорителе частиц, Большом адронном коллайдере (LHC), начинается во вторник после более чем трехлетних работ по модернизации и техническому обслуживанию. Об этом сообщает Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN).

"LHC будет работать круглосуточно в течение почти четырех лет при рекордной энергии в 13,6 триллиона электронвольт (ТэВ), обеспечивая большую точность и потенциал открытия, чем когда-либо прежде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пучки уже циркулируют в ускорительном комплексе с апреля, при этом машина LHC и ее инжекторы повторно вводятся в эксплуатацию для работы с новыми пучками более высокой интенсивности и увеличенной энергией.

Теперь операторы LHC готовы создать условия, позволяющие экспериментам включить все свои подсистемы и начать сбор данных, которые будут использоваться для физического анализа.

В четырех больших экспериментах на LHC были проведены серьезные обновления систем считывания и отбора данных, с новыми системами детекторов и вычислительной инфраструктурой.

Благодаря увеличенным выборкам данных и более высокой энергии столкновений, ученые в ходе экспериментов будут исследовать природу бозона Хиггса, фундаментальной частицы, открытой в 2012 году, с беспрецедентной точностью и по новым каналам.

"Они могут наблюдать ранее недоступные процессы и смогут повысить точность измерений многочисленных известных процессов, решая фундаментальные вопросы, такие как происхождение асимметрии материи и антиматерии во Вселенной. Ученые будут изучать свойства вещества при экстремальных температурах и плотности, а также будут искать кандидатов в темную материю и другие новые явления либо путем прямого поиска, либо - косвенно - путем точных измерений свойств известных частиц", - говорится в сообщении.

В частности, планируется продолжить поиски распадов бозона Хиггса на частицы темной материи, а также поиск других частиц, аналогичных бозону Хиггса.

Программа столкновения тяжелых ионов позволит исследовать кварк-глюонную плазму – состояние вещества, существовавшее в первые 10 микросекунд после Большого взрыва, давшего начало Вселенной, с беспрецедентной точностью.

Большой адронный коллайдер построен на 100-метровой глубине под границей Франции и Швейцарии. Он представляет собой кольцевой туннель, в котором установлен ускоритель заряженных частиц (протонов). При их столкновении на околосветовых скоростях должны рождаться новые элементарные частицы. В модернизации коллайдера принимали участие, в том числе, новосибирские ученые из Института ядерной физики.

Большой адронный коллайдер LHC
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