Новый коллайдер стоимостью более 20 млрд рублей проектируют в Новосибирске

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Ученые Института ядерной физики им. Г.И.Будкера (ИЯФ, Новосибирск) Сибирского отделения Российской академии наук начали проектировать новый электрон-позитронный коллайдер с энергией пучка от 1 до 2,2 гигаэлектрон-вольт, сообщил замдиректора ИЯФ Евгений Левичев журналистам в пятницу.

"Сейчас активно такой коллайдер у нас разрабатывается, мы хотим его сделать как можно более дешевым и быстро, поэтому мы планируем использовать свою собственную инфраструктуру. Если говорить об энергии пучка, то это энергия от 1 ГэВ до 2,1 или 2,2 ГэВ, там светимость на порядок выше, чем достигнутая раньше", - сказал он.

Левичев отметил, что в настоящее время в мире нет коллайдеров, работающих в этом диапазоне энергий и дающих высокую светимость (количество рождений элементарных частиц при столкновении пучков электронов и позитронов).

В ИЯФ в настоящее время работают два электрон-позитронных коллайдера: ВЭПП-4 и ВЭПП-2000.

Проект нового коллайдера планируется подготовить примерно за три года, к этому времени, как предполагается, старый коллайдер ВЭПП-4 будет выведен из эксплуата‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌ции.

По его словам, в частности, могут быть использованы тоннели для ВЭПП-4.

Стоимость коллайдера, по словам Левичева, оценивается "в половину СКИФа" - синхротрона "Сибирский кольцевой источник фотонов", который строится под Новосибирском (текущая стоимость проекта - 47,3 млрд рублей).

В свою очередь директор ИЯФ Павел Логачев отметил, что новый коллайдер может закрыть потребности физиков в этой области энергий примерно на 20 лет.

При этом замдиректора ИЯФ Иван Логашенко, отвечая на вопрос "Интерфакса", отметил, что на коллайдере, который получил предварительное название ВЭПП-6, могут проводиться эксперименты в области сильного взаимодействия (отвечающего за связь частиц в атомном ядре), а также по поиску экзотических форм материи.

По мнению ученых, для проектирования и строительства подобных установок необходима государственная программа по созданию инфраструктуры для исследований фундаментальных взаимодействий, подобная программе нейтронных и синхротронных исследований под руководством НИЦ "Курчатовский институт", в которой активно участвует ИЯФ.