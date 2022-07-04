Lux Express с 8 июля запустит ночной автобус Хельсинки-Петербург

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Международный перевозчик Lux Express с 8 июля добавит ночной автобусный рейс по маршруту Хельсинки-Петербург, сообщила компания во "ВКонтакте".

Ночной автобус будет отправляться из Хельсинки четыре раза в неделю: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье - в 23:50.

До сих пор на маршруте компании работали дневные автобусы. Из Петербурга в Хельсинки они отправляются три раза в день: в 06:15, 11:00 и 15:00. В обратном направлении автобусы отправляются ежедневно в 08:30 и 16:15.

Пока маршрутом могут воспользоваться только граждане России и Финляндии, которым законодательно разрешено пересечение границы между странами. Поездки с туристическими целями пока запрещены. С 15 июля существующие ограничения по пересечению границ будут отменены.

Компания возобновила работу на линии 1 октября 2021 года после перерыва, вызванного коронавирусными ограничениями.

Lux Express Group основана в 1992 году и является оператором международных автобусных экспресс-линий. Компания обслуживает около 50 международных маршрутов. В частности, до введения коронавирусных ограничений перевозчик осуществлял рейсы из Санкт-Петербурга в Таллин, Вильнюс, Ригу, Тарту и Хельсинки, а также из Москвы в Таллин и Ригу.