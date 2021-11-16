Россия возобновит пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Финляндия решили на взаимной основе с 12 декабря возобновить пассажирское железнодорожное сообщение, сообщил правительственный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

С 12 декабря начнут курсировать две пары поездов в сутки по маршруту Санкт-Петербург - Хельсинки.

Перевозки пассажиров возобновятся при неукоснительном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, подчеркнули в штабе и призвали сограждан перед поездками за границу привиться от COVID-19.

Ограничения на авиасообщение с Финляндией были отменены с 9 ноября.