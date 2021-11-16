Россия возобновит пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией
Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Россия и Финляндия решили на взаимной основе с 12 декабря возобновить пассажирское железнодорожное сообщение, сообщил правительственный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
С 12 декабря начнут курсировать две пары поездов в сутки по маршруту Санкт-Петербург - Хельсинки.
Перевозки пассажиров возобновятся при неукоснительном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, подчеркнули в штабе и призвали сограждан перед поездками за границу привиться от COVID-19.
Ограничения на авиасообщение с Финляндией были отменены с 9 ноября.