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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:05

Лондон расширил санкции против Белоруссии, запретив импорт оружия и оказание ряда услуг

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Великобритания внесла поправки в список действующих ограничительных мер против Белоруссии, добавив в него запрет на импорт оружия, ряда изделий из стали и железа, посреднических услуг, связанных с металлургической продукцией, и другие ограничения.

В опубликованных во вторник британским правительством пояснениях говорится, что запрещается "импорт оружия, связанных с ним изделий из железа и стали". Также вводится запрет на предоставление технической помощи, финансовых и брокерских услуг, связанных с металлургической продукцией и минеральными ресурсами.

Кроме того, поправка продлевает "запрет на некоторые минеральные продукты и калий".

Поправки внесены 4 июля 2022 года, 5 июля они вступили в силу.

В документе отмечается, что запрет распространяется на товары, местом происхождения которых является Белоруссия или поставляемые из Белоруссии. Это означает, что даже если непосредственным местом отгрузки товаров была не Белоруссия, ограничения все равно могут действовать.

Великобритания Белоруссия
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