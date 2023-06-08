Великобритания запретит экспорт в Белоруссию банкнот и определенных товаров

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Лондон вводит запрет на экспорт в Белоруссию банкнот, машинного оборудования и товаров, технологий и материалов, которые можно использовать для производства химического и биологического оружия, сообщили в МИД Великобритании.

Кроме того, запрещается импорт из Белоруссии золота, цемента, древесины и резины.

Еще Великобритания расширяет критерии включения физлиц в санкционные списки по Белоруссии, что "позволит правительству применять санкции к более широкому кругу людей".

Также будет ограничено вещание белорусских СМИ на территории Великобритании.

"Наши меры дают возможность предотвращать распространение пропаганды в Великобритании попавшими под санкции белорусскими СМИ. Это означает, что операторы социальных сетей и интернет-провайдеры ограничат доступ к сайтам подсанкционных белорусских медиа-организаций", - говорится в пресс-релизе.

Новый пакет санкций в отношении Минска также предусматривает инструменты против обхода уже действующих санкций.

"Они подразумевают ограничение финансовых средств, которые Белоруссия может привлечь, путем дальнейшего сокращения доступа Белоруссии к финансовым рынкам Великобритании, и предотвращение импорта товаров, таких как золото, источником происхождения которых могла бы быть Россия", - отмечается в документе.

В британском МИД подчеркнули, что соответствующие санкции вводят из-за "тесной связи между экономиками Белоруссии и России", а также в связи с поддержкой, которую Минск оказывает Москве.

Санкции вступят в силу 9 июня.