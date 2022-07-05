Министры финансов и здравоохранения Великобритании подали в отставку

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Министры финансов и здравоохранения Великобритании Риши Сунак и Саджид Джавид подали в отставку, сообщает во вторник агентство Associated Press.

"Общество вправе ожидать, чтобы правительством руководили подобающим образом, компетентно и серьезно. Я осознаю, что это может быть моя последняя должность в кабинете министров, но я верю, что эти стандарты стоят того, чтобы бороться за них, поэтому я ухожу в отставку", - написал Сунак в своем твиттере (соцсеть заблокирована в РФ). Содержание сообщения приводит The Guardian.

Джавид, уходя в отставку, заявил, что стране необходима "сильная и принципиальная Консервативная партия". Он также подчеркнул, что более не доверяет премьер-министру.

Отставка двоих министров произошла на фоне скандала вокруг фигуры парламентария-консерватора Криса Пинчера. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, по данным британских СМИ, продвигал его по службе, зная об обвинениях в его адрес, связанных с домогательствами к мужчинам. Как сообщает, в частности, Sky News, в центре внимания Пинчер оказался в связи с новыми обвинениями в приставании к двум мужчинам. После этого он ушел в отставку с поста главного партийного организатора в Палате общин и заявил, что обратится за медицинской помощью.