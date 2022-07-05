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В Великобритании вслед за двумя министрами в отставку подали еще ряд консерваторов

В Великобритании вслед за двумя министрами в отставку подали еще ряд консерваторов
Фото: Rob Pinney/Getty Images

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Несколько политиков из Консервативной партии Великобритании решили уйти со своих постов после того, как министры финансов и здравоохранения Риши Сунак и Саджид Джавид объявили об уходе в отставку.

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Как сообщает The Guardian, заместитель председателя Консервативной партии Великобритании по делам молодежи Бим Афолами объявил об отставке в прямом эфире. Афолами заявил, что, по его мнению, премьер-министр Борис Джонсон лишился не только его поддержки, но также поддержки партии и страны.

"Вы должны уйти в отставку, я не могу служить при этом премьер-министре", - сказал он, обращаясь к Джонсону.

В отставку также подал торговый представитель Великобритании в Марокко Эндрю Маррисон.

Кроме того, Сакиб Бхатти, Джонатан Гуллис и Никола Ричардс решили оставить свои посты парламентских личных секретарей.

Скандал с Крисом Пинчером и проблемы Бориса Джонсона

Отставка министров Сунака и Джавида произошла из-за скандала вокруг парламентария-консерватора Криса Пинчера. Премьер-министр Борис Джонсон, по данным британских СМИ, продвигал его по службе, зная об обвинениях в адрес Пинчера в домогательствах к мужчинам.

Как сообщает Sky News, в центре внимания Пинчер оказался в связи с новыми обвинениями в приставании к двум мужчинам. После этого он ушел в отставку с поста главного партийного организатора в Палате общин и заверил, что обратится за медицинской помощью.

Уходящие в отставку критикуют Джонсона и призывают его сложить с себя полномочия премьер-министра.

Всего месяц назад депутаты-консерваторы голосовали по вопросу о вынесении вотума недоверия Джонсону, но тогда он сохранил пост премьер-министра, заручившись поддержкой 211 из 359 однопартийцев.

Поводом для голосования стал "Патигейт" - политический скандал из-за вечеринок на Даунинг-стрит в разгар ковидного локдауна в 2020 году. Британские руководители, включая Джонсона, нарушали ими же введенные в стране ограничительные меры.

Великобритания Борис Джонсон Риши Сунак Саджид Джавид
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Министры финансов и здравоохранения Великобритании подали в отставку

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