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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:57

Президент Южной Кореи призвал к быстрому военному ответу в случае провокаций КНДР

Президент Южной Кореи призвал к быстрому военному ответу в случае провокаций КНДР
Фото: Lee Jin-Man - Pool/Getty Images

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в ходе совещания с командирами армии, флота, ВВС и корпуса морской пехоты в среду приказал военным дать быстрый ответ в случае провокаций со стороны КНДР, сообщает Yonhap.

"Президент приказал нашим военным быстро и жестко наказать Северную Корею в случае, если она совершит провокацию", - цитирует агентство заявление офиса президента Республики Корея.

"Он подчеркнул, что миссия вооруженных сил состоит в том, чтобы защищать жизни людей, собственность, территорию и суверенитет любой ценой, и что мы должны твердо продемонстрировать нашу решимость сделать это", - говорится в заявлении администрации.

Юн Сок Ель отметил, что любая провокация будет встречена решительным и единым ответом Южной Кореи в тесной координации с США.

"Президент Юн Сок Ель подчеркнул, что в то время, когда неопределенность в области безопасности в Республике Корея и в Северо-Восточной Азии растет больше, чем когда-либо, мы должны обеспечить сильную обороноспособность для защиты безопасности страны и национальных интересов", - говорится в сообщении администрации президента.

Тем не менее он предложил держать дверь для диалога с Пхеньяном открытой, добавили в офисе президента.

Южная Корея КНДР
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