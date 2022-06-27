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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

В Южной Корее начали учения из-за возможной подготовки КНДР к ядерному испытанию

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Военные в Южной Корее в понедельник начали учения на фоне возможной подготовки в КНДР испытания ядерного оружия, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на вооруженные силы страны.

"Сеул стремится повысить свою боевую готовность, проводя пятидневные совместные учения военно-воздушных сил и военно-морского флота на фоне растущих опасений в связи с возможным проведением Пхеньяном ядерного испытания", - говорится в сообщении.

По информация Объединенного комитета начальника штабов Южной Кореи, учения проходят вдоль западного побережья страны.

6 июня генсек МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство фиксирует активность на полигоне Пунгери и считает это признаком возможной подготовки к испытанию ядерного оружия. Он также сообщил, что, по данным агентства, продолжаются работы на северокорейском ядерном объекте в Йонбене.

В Южной Корее и США полагают, что КНДР после недавнего пуска межконтинентальной баллистической ракеты может готовить испытание боеголовки для тактического ядерного оружия.

Глава МИД Южной Кореи Пак Чжин отмечал, что "Северная Корея завершила подготовку к очередному ядерному испытанию" и что Пхеньяну, по его мнению, "не хватает лишь политического решения".

Пунгери является крупнейшим ядерным полигоном в КНДР. По сообщениям западных СМИ, впервые он был использован в 2006 году. Также испытания проводились в мае 2009 года, в феврале 2013 года, в январе и сентябре 2016 года, и в сентябре 2017 года.

Южная Корея КНДР
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