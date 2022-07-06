В Мекке готовятся к самому массовому хаджу с начала пандемии COVID-19

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Мусульманские паломники прибывают в Мекку, где в четверг официально начнется хадж, сообщают в среду ближневосточные СМИ.

Ожидается, что в хадже в этом году примут около 1 млн мусульман, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Среди них - 850 тыс. человек, которые прибыли в Саудовскую Аравию из других стран.

До хаджа допустили только вакцинированных мусульман в возрасте до 65 лет, возможность участия разыгрывалась с помощью онлайн-лотереи. Иностранцы, прибывающие в Саудовскую Аравию, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до поездки.

Отмечается, что хадж в этом году станет самым массовым с начала пандемии коронавируса. Однако количество участников будет меньше, чем в допандемийный период, когда на хадж в среднем приезжало около 2,5 млн мусульман.

Подавляющее большинство паломников, как указывают местные СМИ, облачены в соответствии с традициями в белую бесшовную одежду, практически все они - без масок, несмотря на то, что в июне власти Саудовской Аравии объявили об обязательном ношении масок в Мекке.

Хадж - паломничество в Мекку, где находится основная святыня ислама - Кааба, которое в соответствии с постулатами религии хотя бы раз в жизни должен совершить каждый правоверный мусульманин, если ему позволяет физическое здоровье и финансовое положение.

В первый день хаджа паломники облачаются в ихрам - особую белую бесшовную одежду - и прибывают в Мекку, где совершают таваф и сай - обязательные ритуалы. Затем паломники направляются в долину Мина - предместье Мекки, где остаются на ночь. Во второй день хаджа молящиеся отправляются на гору Арафат для размышления и покаяния и в долину Муздалифа, которая находится между горой Арафат и долиной Мина. Там паломники остаются на ночь и готовятся к совершению обряда побивания шайтана на мосту Джамарат, который проходит в третий день хаджа. Для совершения этого обряда паломники направляются в долину Мина пешком после утренней молитвы, заранее взяв с собой маленькие камни. В долине на мосту Джамарат они забрасывают камнями три столба, которые символизируют дьявола. С четвертого по шестой день хаджа паломники снова совершают таваф и сай и могут остаться в долине Мина еще на две-три ночи. Хадж заканчивается трехдневным празднованием Ид аль-Адха (Курбан-байрам) - праздника жертвоприношения.