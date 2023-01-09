Объемы квот для совершения хаджа мусульманам России вернули на допандемийный уровень

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Квота для совершения хаджа российскими мусульманами увеличена, сообщает пресс-служба муфтията Татарстана.

"Квота на хадж для российских мусульман в 2023 году составит 25 тыс. мест. Таким образом, объемы квот для совершения хаджа возвращены на допандемийный уровень", - говорится в сообщении.

Кроме того, для паломников сняты все возрастные ограничения, которые были введены в прошлом году в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в мире.

Отмечается, что в 2020 году общее количество квот составляло 3 млн мест, в том числе для России - 25 тыс. мест, для Татарстана - 1,8 тыс. мест. В 2022 году впервые после перерыва российские паломники совершили хадж при соблюдении ряда условий, одним из которых было возрастное ограничение до 65 лет. В 2022 году в хадж съездили 810 татарстанцев.