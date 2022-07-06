В Нью-Йорке на аукцион выставлен скелет динозавра возрастом 76 млн лет

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Скелет близкого родственника тираннозавра будет выставлен на аукцион Sotheby"s 28 июля, сообщает Associated Press.

На торги выставлен скелет горгозавра - это хищный динозавр, который жил на территории запада США и Канады в Меловом периоде. Он жил примерно на 10 млн лет раньше, чем родственный ему тираннозавр.

Этот экземпляр был найден в 2018 году в штате Монтана. Он достигает 83 м в высоту и 22 м в длину.

Остальные известные скелеты горгозавров находятся в музеях, это единственный экземпляр, который может приобрести частное лицо.

Sotheby"s оценивает аукционную стоимость скелета в $5-$8 млн.