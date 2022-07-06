Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:57

В Нью-Йорке на аукцион выставлен скелет динозавра возрастом 76 млн лет

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Скелет близкого родственника тираннозавра будет выставлен на аукцион Sotheby"s 28 июля, сообщает Associated Press.

На торги выставлен скелет горгозавра - это хищный динозавр, который жил на территории запада США и Канады в Меловом периоде. Он жил примерно на 10 млн лет раньше, чем родственный ему тираннозавр.

Этот экземпляр был найден в 2018 году в штате Монтана. Он достигает 83 м в высоту и 22 м в длину.

Остальные известные скелеты горгозавров находятся в музеях, это единственный экземпляр, который может приобрести частное лицо.

Sotheby"s оценивает аукционную стоимость скелета в $5-$8 млн.

США Sothebys Нью-Йорк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские военные уничтожили две американских системы HIMARS на Украине

Британский министр по делам семьи и секретарь при Минтрансе подали в отставку

При взрыве на нефтегазовом месторождении Тенгиз погибли два человека

Умер генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо

Умер генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо

Президент Южной Кореи призвал к быстрому военному ответу в случае провокаций КНДР

Президент Южной Кореи призвал к быстрому военному ответу в случае провокаций КНДР

Что случилось этой ночью: среда, 6 июля

Пентагон намерен использовать аэростаты для слежки за РФ и Китаем

Пентагон намерен использовать аэростаты для слежки за РФ и Китаем

Подозреваемому в стрельбе на параде в пригороде Чикаго предъявлено обвинение

В Венгрии заявили о невозможности отказаться от российской нефти, несмотря на желание

В Венгрии заявили о невозможности отказаться от российской нефти, несмотря на желание

В Великобритании вслед за двумя министрами в отставку подали еще ряд консерваторов

В Великобритании вслед за двумя министрами в отставку подали еще ряд консерваторов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });