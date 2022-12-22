Дом Sotheby's продал в 2022 году алкоголь на рекордные $150 млн

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В 2022 году продажи вина и крепких алкогольных напитков на аукционах, проведенных домом Sotheby's, выросли на 14% к 2021 году и достигли рекордных $150 млн, пишет The Barron's со ссылкой на сообщение компании.

Количество аукционов по продаже алкоголя за год увеличилось на треть, до 69.

В 2022 году дом Sotheby's впервые провел аукционы на территории Франции, выручив в общей сложности $42 млн. Ранее торги проводились только в Лондоне, Нью-Йорке и Гонконге.

Азиатские аукционы алкогольных напитков принесли компании более трети выручки, $54 млн. Покупатели из Азии обеспечили 41% совокупных продаж в стоимостном выражении.

Коллекционные вина остаются основной категорией напитков, выставляемых на аукционах - их продажи составили $121 млн. Крепкий алкоголь также постепенно набирает популярность - реализация в этой категории увеличилась на 15% и достигла $29 млн, главным образом за счет популярности виски с длительной выдержкой.

Так, в октябре бутылка 81-летнего Macallan - старейшего в мире виски, когда-либо выставлявшегося на аукционе - ушла с молотка за 300 тыс. фунтов стерлингов ($325,7 тысячи). Однако это не самый дорогой алкогольный лот года: в мае ящик китайского ликера Kweichow Moutai был продан за $1,1 млн, а бутылка 55-летнего виски со старейшего завода Японии Yamazaki Distillery была оценена в $600 тысяч.

Среди винных аукционов Sotheby's особое место заняла продажа 4,2 тысячи бутылок вина из личных погребов принца Роберта Люксембургского на общую сумму $6 млн. Все доходы от аукциона принц передал своему благотворительному фонду.