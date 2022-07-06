Япония сообщила о появлении разведывательного корабля РФ у своего самого южного острова

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Разведывательный корабль ВМФ РФ в среду ненадолго приближался к территориальным водам кораллового атолла Окинотори - самого южного острова Японии, сообщает Kyodo со ссылкой на японское Минобороны.

"Корабль российского флота, собирающий информацию, в среду ненадолго вошел в морскую акваторию вблизи территориальных вод острова Окинотори, (...) заявили в министерстве обороны", - передает агентство.

Этот коралловый атолл, состоящий из трех островков, находится в Филиппинском море в 1,7 тыс. км от Токио.

При этом, подчеркивает Kyodo, плавание в зоне, напрямую прилегающей к территориальным водам островного государства, не является нарушением международного права.

Агентство отмечает, что Минобороны Японии впервые обнародовало информацию о плавании этого корабля РФ у Окинотори. В конце марта он проплыл через Цусимский пролив и направился в южном направлении в Восточно-Китайском море, отмечает Kyodo.

В министерстве также сообщили, что во вторник группа из трех кораблей РФ миновала Цусимский пролив, проследовав из Восточно-Китайского моря в Японское море. Ранее эта группа в составе крейсера, фрегата и корабля снабжения совершала плавание вокруг Японии и подходила к островам Сэнкаку (китайское название - Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море.