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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Япония намерена увеличить дальность разрабатываемой ракеты до 1000 км

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Власти Японии обдумывают вариант с увеличением дальнобойности новой ракеты, находящейся в стадии разработки, до 1000 км ради возможности защищать отдаленные острова, включая Сэнкаку (китайское название - Дяоюйдао), сообщило "Киодо" со ссылкой на источник в японском правительстве.

Контролируемые Японией острова Сэнкаку в Восточно-Китайском море - предмет территориального спора Токио и Пекина. Китайские корабли часто курсируют в водах у этих островов.

Если дальность создаваемой ракеты составит 1000 км, в радиусе ее действия окажутся прибрежные районы Китая и КНДР, отмечает информагентство.

Прототипы ракеты, разработки которой начались в 2018 финансовом году, пока способны лететь на несколько сотен километров.

По замыслу разработчиков, ракету будут запускать с мобильной платформы. На большой высоте от нее отделится боеголовка, которая сможет изменять траекторию полета и набрать гиперзвуковую скорость перед поражением цели. Эти ракеты с дальностью полета в несколько сотен километров, как ожидается, будут производить с 2023 финансового года, а на вооружение они поступят в 2026 финансовом году.

Токио также пытается развивать собственную программу по созданию ракет, которые можно запускать вне зоны поражения вражеской ПВО, с земли, с кораблей и самолетов. Япония планирует увеличить радиус действия противокорабельных ракет Type-12, однако японские ракетные разработки, как ожидается, примут на вооружение не ранее 2026 финансового года.

Ранее "Киодо" сообщало со ссылкой на источники, что власти Японии прорабатывают вариант с закупкой у США крылатых ракет Tomahawk ("Томагавк"), способных лететь на расстояние до 2,5 тысяч км.

Япония Китай КНДР Сэнкаку Дяоюйдао США Tomahawk
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