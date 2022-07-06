Румынский порт Констанца начал использовать плавкран для перегрузки украинского зерна

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Порт Констанца (Румыния) начал использовать плавучий кран для перегрузки сельхозкультур, прибывающих по реке Дунай на баржах с Украины.

Как сообщает болгарское издание Maritime.bg, украинские зерновые грузы будут перегружаться плавкраном в глубоководной части порта Констанца непосредственно с прибывших речным транспортом барж на коммерческие суда. Это исключает из логистический цепочки необходимость перегружать зерно в портовые зернохранилища и позволит увеличить обрабатываемый портом грузопоток.

Новую услугу, по данным издания, организовала компания Transport Trade Services (TTS).

По данным издания, первым судном, загруженным по новой логистической модели, стал теплоход Lausanne (флаг Сьерра-Леоне), который принял 31 тыс. тонн зерна с Украины.

Ранее сообщалось, что украинские экспортеры сельхозпродукции из-за загруженности логистических путей в Сулинском канале (Румыния) вынуждены ожидать в очереди на загрузку судов-зерновозов по 10 суток и более.

Министр агрополитики Украины Николай Сольский говорил, что логистика украинской сельхозпродукции через Румынию может усложниться и замедлиться уже в июне, когда в морпорты этой станы начнет поступать новый урожай румынской, сербской, венгерской и болгарской озимой пшеницы и ячменя, что создаст конкуренцию поставкам с Украины.