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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

Лавров заявил о готовности к переговорам с Украиной и Турцией о зерне

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Россия готова к переговорам с Украиной и Турцией по теме вывоза украинского зерна, заявил журналистам на Бали глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы готовы к переговорам с нашими украинскими и турецкими коллегами. У нас есть все решения: если речь об украинском зерне, Украина должна разблокировать свои порты, разминировать их или обеспечить безопасный проход через минные поля, а уже вне территориального моря Украины Россия и Турция готовы обеспечивать безопасность соответствующих судов, доводить их до проливов и далее в Средиземное море они пойдут собственным ходом", - сказал министр.

Он отметил, что основную роль в этом вопросе играют военные, так как предлагаемая схема сопряжена с использование военно-морских сил.

"Когда переговоры продолжатся, я сказать не могу, я несколько дней не был в Москве, но то, что мы всегда готовы, это могу подтвердить", - добавил министр.

Сергей Лавров Турция Украина Москва МИД
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