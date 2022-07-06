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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" проводит операции вблизи Балкан

Авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" проводит операции вблизи Балкан
Американский авианосец USS Harry S. Truman
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Harry S.Truman, находящаяся в Восточном Средиземноморье, проводит операции в районе Ионического моря, следует из данных ВМС США.

В настоящее время авианосная группа находится к западу от Греции. Палубная авиация выполняет регулярные патрульные полеты.

Первоначально планировалось, что эта авианосная группа ВМС США, которая 14 декабря прошлого года, пройдя Гибралтар, вошла в Средиземное море, пойдет в район Персидского залива. Однако Вашингтон решил оставить ее в Средиземноморье на фоне ситуации вокруг Украины.

В состав авианосной ударной группы, помимо авианосца USS Harry S. Truman, входят ракетный крейсер USS San Jacinto, эсминцы USS Bainbridge, USS Cole, USS Gravely, USS Jason Dunham, а также норвежский фрегат Fridtjof.

Кроме того, в ее состав входит ударная атомная подводная лодка с крылатыми ракетами Tomahawk.

Авианосец USS Harry S. Truman несет около 90 палубных самолетов и вертолетов, в том числе четыре эскадрильи из 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18.

Гарри Трумэн ВМС США
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