Что случилось этой ночью: четверг, 7 июля

Обстреляно брянское село, Джонсон увольняет министра ЖКХ, а на его место метит генпрокурор Великобритании

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- Брянское село обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Пострадавших нет.

- Авианосец ВМС США "Гарри Трумэн" проводит операции вблизи Балкан. Он возглавляет авианосную группу, которая находится к западу от Греции. Палубная авиация выполняет регулярные патрульные полеты.

- Джонсон уволил министра по вопросам ЖКХ. Оказавшийся в центре нового скандала британский премьер уволил одного из министров за "нелояльность".

- Генпрокурор Великобритании не исключает своего выдвижения на пост премьер-министра. А для Джонсона, по ее мнению "неприемлемо" оставаться на посту.

- Байден лишит Афганистан статуса основного союзника вне НАТО. США включили Афганистан в состав своих основных союзников вне НАТО в 2012 году.

- Whatsapp грозит штраф до 18 млн руб. за повторный отказ локализовать данные россиян. Судебные заседания назначены к рассмотрению в отношении Whatssapp и Snapchat на 28 июля, в отношении Spotify на 12 июля.

- Суд в Москве арестовал на два месяца помощника главы МВД Умнова. Генерал-лейтенанта обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.