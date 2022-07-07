Опрос консерваторов выявил наиболее вероятных преемников Бориса Джонсона

Лидирует министр обороны Бен Уоллес

Бен Уоллес Фото: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны Великобритании Бен Уоллес является наиболее перспективным потенциальным кандидатом на пост лидера консерваторов и нового премьер-министра королевства, показал опрос YouGov, проведенный 7 июля среди членов партии.

В пользу Уоллеса высказались 13% респондентов.

За младшего министра по торговой политике Пенни Мордонт проголосовали 12% голосов.

На третьем месте бывший министр финансов Риши Сунак, который 5 июля ушел в отставку одним из первым в знак несогласия с Джонсоном. Его считают наиболее сильным кандидатом 10% опрошенных.

8% голосов консерваторов отданы главе МИД Лиз Трасс, по 7% набрали бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Майкл Гоув (7%) и заместитель Джонсона Доминик Рааб (7%).

Председатель специального комитета по иностранным делам Том Тугендхат получил 6%, бывший министр иностранных дел Джереми Хант - 5%, назначенный на днях глава Минфина Надхим Захави - 5%, бывший глава Минздрава Саджид Джавид - 4%) глава МВД Прити Пател - 3% и глава Минздрава Стивен Барклай - 1%.

12% респондентов считают, что никто из вышеперечисленных не сможет занять пост лидера партии, и 9% затрудняются ответить.

В опросе приняли участие 716 членов Консервативной партии.

Со своей стороны, Sky News отмечает, что наиболее вероятными кандидатами являются Мордонт и Сунак. По оценкам телеканала, шансы обоих политиков составляют 9/2. За ними идут Уоллес с шансами 6/1, Трасс и Джавид с шансами 8/1.

Утром британские СМИ сообщили, что Джонсон согласился на отставку, но рассчитывает остаться во главе кабинета министров в статусе и.о. до выборов нового лидера консерваторов осенью. Он решился на это после того, как в отставку ушло больше половины высокопоставленных чиновников правительства. Официально об отставке премьер еще не объявил, пока он назначает новых министров взамен уволившихся.