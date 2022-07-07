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Опрос консерваторов выявил наиболее вероятных преемников Бориса Джонсона

Лидирует министр обороны Бен Уоллес

Опрос консерваторов выявил наиболее вероятных преемников Бориса Джонсона
Бен Уоллес
Фото: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны Великобритании Бен Уоллес является наиболее перспективным потенциальным кандидатом на пост лидера консерваторов и нового премьер-министра королевства, показал опрос YouGov, проведенный 7 июля среди членов партии.

В пользу Уоллеса высказались 13% респондентов.

За младшего министра по торговой политике Пенни Мордонт проголосовали 12% голосов.

На третьем месте бывший министр финансов Риши Сунак, который 5 июля ушел в отставку одним из первым в знак несогласия с Джонсоном. Его считают наиболее сильным кандидатом 10% опрошенных.

8% голосов консерваторов отданы главе МИД Лиз Трасс, по 7% набрали бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Майкл Гоув (7%) и заместитель Джонсона Доминик Рааб (7%).

Председатель специального комитета по иностранным делам Том Тугендхат получил 6%, бывший министр иностранных дел Джереми Хант - 5%, назначенный на днях глава Минфина Надхим Захави - 5%, бывший глава Минздрава Саджид Джавид - 4%) глава МВД Прити Пател - 3% и глава Минздрава Стивен Барклай - 1%.

12% респондентов считают, что никто из вышеперечисленных не сможет занять пост лидера партии, и 9% затрудняются ответить.

В опросе приняли участие 716 членов Консервативной партии.

Со своей стороны, Sky News отмечает, что наиболее вероятными кандидатами являются Мордонт и Сунак. По оценкам телеканала, шансы обоих политиков составляют 9/2. За ними идут Уоллес с шансами 6/1, Трасс и Джавид с шансами 8/1.

Утром британские СМИ сообщили, что Джонсон согласился на отставку, но рассчитывает остаться во главе кабинета министров в статусе и.о. до выборов нового лидера консерваторов осенью. Он решился на это после того, как в отставку ушло больше половины высокопоставленных чиновников правительства. Официально об отставке премьер еще не объявил, пока он назначает новых министров взамен уволившихся.

Борис Джонсон Великобритания Консерваивная партия Бен Уоллес Пенни Мордонт Риши Сунак YouGov
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