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Борис Джонсон объявил об отставке

Борис Джонсон объявил об отставке
Фото: Stefan Rousseau- WPA Pool/Getty Images

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Борис Джонсон объявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании.

"Воля парламентариев от Консервативной партии очевидна - у этой партии должен быть новый лидер и новый премьер-министр", - сказал он, выступая с заявлением на Даунинг-стрит.

"И я согласен, что процесс выбора нового лидера должен начаться сейчас, и его сроки будут объявлены на следующей неделе", - отметил Джонсон.

Также он заявил, что продолжит работать на посту премьера Великобритании "до тех пор, пока не определится новый лидер".

Скандалы в британском правительстве

Основной причиной грядущей отставки Джонсона британские СМИ считают ряд скандалов, фигурантом которых он стал в последние месяцы.

В конце 2021 года в сети появились первые кадры с вечеринками на Даунинг-стрит в период строгого локдауна в городе, введенного в связи с COVID-19. Это привело к публикации доклада с расследованием этих вечеринок старшей сотрудницей аппарата британского правительства Сью Грей. В докладе приводится информация о многократных нарушениях ограничений. Джонсон принял участие в нескольких мероприятиях.

При этом лидер Лейбористской партии сэр Кир Стармер обвинил Джонсона во "введении в заблуждение" парламента заявлениями о том, что сотрудники Даунинг-стрит не нарушали никаких ограничений. А согласно одобренному лично Джонсоном кодексу поведения членов правительства, предоставление ложной информации парламенту грозит уходом в отставку.

6 июня 2022 года состоялось голосование о доверии Джонсону после того, как не менее 15% депутатов от Консервативной партии, 54 человека, направили письма о недоверии ему председателю так называемого "комитета 1922" (парламентской группы от Консервативной партии в Палате общин Великобритании) сэру Грэму Брэди. Премьер-министр выдержал вотум, получив поддержку 211 однопартийцев. При этом 148 тори выразили недоверие Джонсону, всего на 32 меньше, чем было необходимо для его отставки.

Месяц спустя, 5 июля 2022 года, Джонсон оказался в центре еще одного скандала: выяснилось, что в феврале 2022 года он назначил на должность заместителя парламентского организатора Криса Пинчера, которого в 2019 году обвиняли в сексуальных домогательствах. В июне 2022 года в отношении Пинчера возникли аналогичные обвинения, потому всплыла история трехлетней давности и возник вопрос, почему Джонсон назначил его на пост. Изначально на Даунинг-стрит отрицали, что премьер-министр был осведомлен о расследовании в отношении Пинчера в 2019 году, однако позже Джонсон признался, что знал о поведении политика и извинился за его назначение. Это вызвало новую волну недовольства среди однопартицев Джонсона и массовый уход в отставку нескольких министров и секретарей, в том числе главы Минфина Риши Сунака и главы Минздрава Саджида Джавида.

Великобритания Борис Джонсон
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