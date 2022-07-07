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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Shell и СEZ поставят 7 млрд куб. м газа на плавучий СПГ-терминал в Нидерландах

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - EemsEnergyTerminal – дочерняя компания Gasunie – подписала совместный контракт с Shell Western LNG и чешской СEZ на поставку 7 млрд кубометров газа на плавучий терминал в порту Эмсхавен в Нидерландах, сообщил оператор объекта.

EemsEnergyTerminal ожидает, что оставшийся 1 млрд кубометров мощностей будет продан в ближайшие месяцы.

До этого года в Нидерландах был только СПГ-терминал в порту Роттердам. Расширение Эмсхавена и оптимизация в Роттердаме удвоят импортные мощности для СПГ.

СПГ-терминал в порту Эмсхавен будет состоять из двух плавучих FSRU (плавучих установок для хранения и регазификации), Exmar S188 и Golar Igloo. S188 недавно прибыла в порт Роттердама, где она будет подготовлен для использования в Эмсхавене.

Ожидается, что оба FSRU прибудут в порт Эмсхавен в конце августа. Вместе они имеют пропускную способность примерно 8 млрд кубометров в год.

В течение следующих пяти лет в порту Эмсхавен установки FSRU будут преобразовывать СПГ обратно в его газообразную форму, говорится в пресс-релизе. Терминал также сможет хранить СПГ. Первый СПГ предполагается поставить в сеть уже нынешней осенью.

EemsEnergyTerminal Gasunie Shell Нидерланды Эмсхавен
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