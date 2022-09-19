Shell возобновила отгрузку СПГ с плавучего завода Prelude после забастовки

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Британско-нидерландская Shell возобновила отгрузку сжиженного природного газа (СПГ) с плавучего завода Prelude (его мощность - 3,6 млн т в год), расположенного у побережья Австралии, сообщила компания.

Производство и отгрузка СПГ были остановлены в июле из-за забастовки сотрудников, которые требовали повышения зарплаты. Принципиальное соглашение с профсоюзами было достигнуто 23 августа, сейчас оно поддержано большинством сотрудников и, как ожидается, вступит в силу в начале октября 2022 года.

Shell ввела в эксплуатацию гигантский плавучий терминал Prelude в июне 2019 года после многочисленных отсрочек из-за роста расходов, технических проблем и соображений безопасности. С этого времени работа завода несколько раз останавливалась, в частности, из-за проблем с энергоснабжением.

Длина платформы Prelude составляет 488 метров, на ней может работать до 300 человек. Shell планировала запустить несколько подобных судов для разработки сложных морских месторождений газа, однако быстро отказалась от этой идеи, поскольку расходы на первый проект существенно превзошли ожидания компании.