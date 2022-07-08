Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

Китай пообещал прилагать усилия к мирному урегулированию на Украине

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Китай выступает за мирное решение украинской проблемы и будет прилагать усилия к тому, чтобы она была урегулирована путем переговоров, заявил глава МИД КНР Ван И.

"Ван И сказал, что Китай продолжит отстаивать объективную и справедливую позицию, сосредоточится на решении (украинской проблемы - ИФ) путем переговоров и поддержит все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса", - говорится в сообщении китайского МИД по результатам встречи Ван И с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на Бали.

Главы МИД двух стран прибыли в Индонезию для участия во встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран G20.

Ван И также сказал, что условиях нынешней нестабильной ситуации в мире Китай и Россия "под стратегическим руководством глав двух государств противодействуют вмешательству извне, поддерживают нормальные обмены и организованно развивают сотрудничество в различных областях, демонстрируя устойчивость и стратегическую прочность отношений между двумя странами", информирует МИД КНР.

По словам китайского министра, все больше стран мира выступает против гегемонистской политики в международных отношениях и не согласны "придерживаться правил, сформулированных несколькими странами в соответствии с их собственными стандартами".

В опубликованном ранее МИД РФ сообщении о встрече говорится, что Россия и Китай продолжат наращивать стратегическое взаимодействие и углублять внешнеполитическую координацию.

"Министры констатировали, что в условиях непростой геополитической ситуации Россия и Китай продолжают наращивать стратегическое взаимодействие, выступают с единых или весьма близких позиций по абсолютному большинству обсуждаемых вопросов. Подтверждена готовность к дальнейшему углублению внешнеполитической координации", - сообщает российский МИД.

В сообщении отмечается, что особое внимание министры уделили ситуации на Украине и вокруг нее, Лавров проинформировал Ван И о ходе реализации основных задач проводимой Россией специальной военной операции.

"Министры обменялись оценками действий, предпринимаемых странами Запада в контексте украинского сюжета. С обеих сторон подчеркнута недопустимость введения нелегитимных односторонних санкций в обход ООН", - информировал МИД РФ.

Китай Ван И Украина Россия Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Британский депутат Тугенхат объявил о выдвижении кандидатуры на пост лидера консерваторов

Британский депутат Тугенхат объявил о выдвижении кандидатуры на пост лидера консерваторов

Полицейские в Гренобле застрелили вооруженного человека

Европарламент выступил решительнее Еврокомиссии в переводе авиации на экологичное топливо

Европарламент выступил решительнее Еврокомиссии в переводе авиации на экологичное топливо

Что произошло за день: четверг, 7 июля

Путин заявил, что РФ всерьез пока еще ничего не начинала на Украине

Неудачей закончилось испытание новой стратегической ракеты США

Кишинев не получил ответа "Газпрома" на предложение улучшить условия контракта

Министр экономики ФРГ призвал Канаду вернуть турбину для "Северного потока"

Финляндия обновила пограничное законодательство из-за опасений перед РФ

Финляндия обновила пограничное законодательство из-за опасений перед РФ

Казахстан решил диверсифицировать поставки нефти не из-за политики

Казахстан решил диверсифицировать поставки нефти не из-за политики
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });