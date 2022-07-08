Китай пообещал прилагать усилия к мирному урегулированию на Украине

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Китай выступает за мирное решение украинской проблемы и будет прилагать усилия к тому, чтобы она была урегулирована путем переговоров, заявил глава МИД КНР Ван И.

"Ван И сказал, что Китай продолжит отстаивать объективную и справедливую позицию, сосредоточится на решении (украинской проблемы - ИФ) путем переговоров и поддержит все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса", - говорится в сообщении китайского МИД по результатам встречи Ван И с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на Бали.

Главы МИД двух стран прибыли в Индонезию для участия во встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран G20.

Ван И также сказал, что условиях нынешней нестабильной ситуации в мире Китай и Россия "под стратегическим руководством глав двух государств противодействуют вмешательству извне, поддерживают нормальные обмены и организованно развивают сотрудничество в различных областях, демонстрируя устойчивость и стратегическую прочность отношений между двумя странами", информирует МИД КНР.

По словам китайского министра, все больше стран мира выступает против гегемонистской политики в международных отношениях и не согласны "придерживаться правил, сформулированных несколькими странами в соответствии с их собственными стандартами".

В опубликованном ранее МИД РФ сообщении о встрече говорится, что Россия и Китай продолжат наращивать стратегическое взаимодействие и углублять внешнеполитическую координацию.

"Министры констатировали, что в условиях непростой геополитической ситуации Россия и Китай продолжают наращивать стратегическое взаимодействие, выступают с единых или весьма близких позиций по абсолютному большинству обсуждаемых вопросов. Подтверждена готовность к дальнейшему углублению внешнеполитической координации", - сообщает российский МИД.

В сообщении отмечается, что особое внимание министры уделили ситуации на Украине и вокруг нее, Лавров проинформировал Ван И о ходе реализации основных задач проводимой Россией специальной военной операции.

"Министры обменялись оценками действий, предпринимаемых странами Запада в контексте украинского сюжета. С обеих сторон подчеркнута недопустимость введения нелегитимных односторонних санкций в обход ООН", - информировал МИД РФ.