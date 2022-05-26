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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:17

Глава МИД КНР призвал "не подливать масла в огонь" конфликта вокруг Украины

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Все заинтересованные стороны должны прилагать усилия к урегулированию конфликта вокруг Украины мирным путем посредством переговоров, а не нагнетать напряженность, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонной беседе с французским коллегой Катрин Колонна, сообщил МИД КНР.

"Крайне важно, чтобы все стороны прилагали совместные силы и делали больше того, что способствует установлению мира и продвижению переговоров, а не подливали масла в огонь", - сказал китайский дипломат.

Он отметил, что в настоящее время "ситуация в районе конфликта усложняется и имеет тенденцию к продолжительности". В этих условиях следует "проявлять бдительность в отношении конфронтации лагерей", налаживать координацию и сотрудничество для скорейшего прекращения огня и установления мира.

"Китай будет продолжать играть конструктивную роль, действуя своими методами", - заверил Ван И.

Сообщение о беседе размещено в четверг на сайте МИД КНР.

Хроника 24 февраля – 26 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Китай Россия Украина
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